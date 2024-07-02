TMW: "Fiorentina segue attentamente Antonio Blanco dell'Alaves. Piace molto a mister Palladino"

Uno dei nomi per il nuovo centrocampo della Fiorentina è Antonio Blanco dell'Alaves. Il centrocampista è valutato 10 milioni di euro

La Fiorentina deve reinventare il proprio centrocampo a seguito delle partenze che si sono verificate nel corso di questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta TMW, i viola starebbero pensando dello scuola Real Madrid Antonio Blanco, ora giocatore dell'Alaves. 33 presenze per il centrocampista nel club biancoblu, essendo di fatto un titolarissimo nella sua parentesi biennale con il club spagnolo, a partire proprio dalla seconda divisione. Blanco è valutato circa 10 milioni di euro e piace molto a mister Palladino. Sarebbe da considerare, di fatto, il sostituto di Arthur, che è tornato provvisoriamente alla Juventus dopo il prestito.

TMW: “QUATTRO SONDAGGI IN SERIE A PER BONAVENTURA. CI PENSANO ATALANTA, MONZA, PARMA E COMO”

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