TMW: "Quattro sondaggi in Serie A per Bonaventura. Ci pensano Atalanta, Monza, Parma e Como"

Bonaventura potrebbe restare in Serie A dopo la lunga parentesi a Firenze. Ci pensano anche Atalanta e Monza

Diversi punti interrogativi sul futuro di Jack Bonaventura, che è andato in scadenza e non ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per un eventuale rinnovo. Il numero 5, oramai ex viola, ha salutato i tifosi e ringraziato tutti per la sua esperienza a Firenze e si prepara per una nuova avventura. Non mancano i club di Serie A interessati alla sua situazione e che potrebbero farsi avanti per aggiudicarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Ci fa un pensierino l'Atalanta come ulteriore rinforzo a centrocampo in vista dei prossimi impegni in Champions League; ci sarebbero anche il Monza e le neopromosse Como e Parma, che potrebbero certamente garantirgli un posto da titolare. Inoltre i ducali si sarebbero già mossi e avrebbero fatto una chiamata al suo agente. I corteggiatori non mancano e Jack potrebbe certamente chiudere in bellezza la sua carriera da professionista. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

CM.COM: “ZANIOLO HA SCELTO L’ATALANTA MA C’È ANCORA UNA DISTANZA MINIMA CON IL GALATASARAY”

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