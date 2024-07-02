Cm.com: "Zaniolo ha scelto l'Atalanta ma c'è ancora una distanza minima con il Galatasaray"

Zaniolo ha scelto l'Atalanta per rilanciare la sua carriera, ma manca l'accordo tra il club orobico e il Galatasaray

Nicolò Zaniolo vuole tornare in Serie A. L'attaccante classe 1999 dopo il prestito all'Aston Villa che non ha esercitato il diritto di riscatto è tornato ufficialmente sotto contratto con il Galatasaray, ma sta facendo di tutto per ritornare in Italia. 'ex-Roma è stato proposto a diversi club e ad oggi sono due le società che stanno facendo un tentativo per acquistarlo. Si tratta di Fiorentina e Atalanta, entrambe al lavoro per un'operazione in prestito con riscatto condizionato, ma per cui c'è ancora in ballo una distanza minima da colmare. E il giocatore? La sua preferenza in realtà l'ha già espressa e ad oggi sta aspettando l'Atalanta. La motivazione è in realtà molto semplice e riguarda non solo il progetto di rilancio che avrebbe alla corte di Gian Piero Gasperini, ma anche la possibilità di giocare la Champions League, il più importante trofeo continentale che in carriera ha soltanto sfiorato con le "sole" 7 presenze ai tempi della Roma, ma datate 2018. Lo scrive calciomercato.com

DI MARZIO SU BONAVENTURA

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