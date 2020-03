Non solo Garay. Il Valencia, attraverso una nota ufficiale, comunica che sono stati riscontrati cinque casi di positività al Coronavirus del club tra tecnici e giocatori della prima squadra. Il club non rende noti i nomi, ma fa sapere che tutti al momento sono in isolamento. Anche l’Elche, con un comunicato, ha confermato che un suo giocatore è stato trovato positivo.

