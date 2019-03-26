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Per Hagi Jr. si muove un club di Liga: la Fiorentina può incassare il 30% sulla vendita

Ianis Hagi, tornato al Viitorul Costanta a gennaio 2018, potrebbe finire a giocare nella Liga spagnola. Secondo quanto riporta il sito Sport.ro, infatti, sarebbe finito nel mirino degli spagnoli del G...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
26 marzo 2019 17:18
Per Hagi Jr. si muove un club di Liga: la Fiorentina può incassare il 30% sulla vendita - Romania's U21 Ianis Hagi celebrates after scoring during European Under-21 Championship 2019, Qualifying Round between Romania U21 and Bosnia and Herzegovina U21 at Central Stadium Hagi Academy, Ovidiu, Romania, 11 September 2018. (Photo by Alex Nico
Romania's U21 Ianis Hagi celebrates after scoring during European Under-21 Championship 2019, Qualifying Round between Romania U21 and Bosnia and Herzegovina U21 at Central Stadium Hagi Academy, Ovidiu, Romania, 11 September 2018. (Photo by Alex Nico
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Ianis Hagi, tornato al Viitorul Costanta a gennaio 2018, potrebbe finire a giocare nella Liga spagnola. Secondo quanto riporta il sito Sport.ro, infatti, sarebbe finito nel mirino degli spagnoli del Girona, pronti a pagare 2,5 milioni l’estate prossima per il suo cartellino. E la Fiorentina può sfregarsi le mani: vanta il 30% sulla futura rivendita del giocatore, anche se non è ancora chiaro se sulla cifra piena (3 mln) o sul guadagno rispetto spesa sostenuta un anno fa dal Viitorul (500.000 euro)

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