Per Hagi Jr. si muove un club di Liga: la Fiorentina può incassare il 30% sulla vendita

Ianis Hagi, tornato al Viitorul Costanta a gennaio 2018, potrebbe finire a giocare nella Liga spagnola. Secondo quanto riporta il sito Sport.ro, infatti, sarebbe finito nel mirino degli spagnoli del G...

Ianis Hagi, tornato al Viitorul Costanta a gennaio 2018, potrebbe finire a giocare nella Liga spagnola. Secondo quanto riporta il sito Sport.ro, infatti, sarebbe finito nel mirino degli spagnoli del Girona, pronti a pagare 2,5 milioni l’estate prossima per il suo cartellino. E la Fiorentina può sfregarsi le mani: vanta il 30% sulla futura rivendita del giocatore, anche se non è ancora chiaro se sulla cifra piena (3 mln) o sul guadagno rispetto spesa sostenuta un anno fa dal Viitorul (500.000 euro)