Valencia accoglie Beltran: "Attaccante agile e completo, collega il gioco e crea occasioni"

Dalla Serie A alla Liga, l'attaccante argentino cerca rilancio dopo due stagioni tra luci ed ombre con la Fiorentina

Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con l'ACF Fiorentina per l'acquisto in prestito di Lucas Beltrán . L'attaccante argentino arriverà al Mestalla fino alla fine della stagione in corso. Il ventiquattrenne è un attaccante agile e completo, con un notevole gioco di collegamento e una propensione ad attaccare gli spazi e a creare situazioni pericolose.

Formatosi nelle giovanili dell'Instituto de Córdoba , a 15 anni firmò per il River Plate , uno dei club più prestigiosi della sua patria. Dopo una stagione e mezza in prestito al Club Atlético Colón , dove ha maturato esperienza e giocato in competizioni come la Copa Libertadores , Beltrán è tornato al River Plate , dove ha fatto parte della squadra vincitrice della Liga Profesional , segnando 16 gol nel 2023. Si trasferì poi in Italia, firmando per l'ACF Fiorentina .

Durante la sua permanenza al club viola, ha giocato 98 partite ufficiali, segnando 16 gol e fornendo 9 assist in due stagioni. Uno dei suoi momenti più significativi risale al maggio 2024, quando ha segnato il gol contro il Club Brugge che ha suggellato l'accesso dell'ACF Fiorentina alla finale di UEFA Europa Conference League .

Lo riporta valenciacf.com