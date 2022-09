Dopo la Fiorentina l’avventura per Gattuso al Valencia per ora è un mezzo flop, 3 sconfitte su 5 partite

Il Valencia di Gattuso viene battuto dal Rayo Vallecano. Dopo la sconfitta contro l’Athletic Bilbao, arriva una nuova disfatta: 2-1 per i padroni di casa, a segno nel primo tempo Palazon e autogol di Nico. Inutile, in pieno recupero, la rete di Diakhaby. Gli ospiti rimangono dunque fermi a quota 6 punti in classifica: due le vittorie (contro Girona e Getafe), 3 le sconfitte (c’è anche lo 0-1 interno contro l’Atletico Madrid). La prossima andrà giocata in casa, contro il Celta. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito

