Dopo i due casi in casa Alaves (ma non si tratta di calciatori), arriva anche la notizia del primo giocatore di Liga contagiato dal virus COVID-19. Si tratta di Ezequiel Garay, difensore del Valencia, alle prese tra l’altro con un brutto infortunio. L’argentino ha comunque rassicurato tutti, facendo sapere di star bene, isolato nel suo domicilio, in attesa di indicazioni delle autorità sanitarie.

Tuttomercatoweb.com