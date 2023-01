La Liga attacca Juventus: “Abbiamo denunciato ad aprile 2022: nascondono anche monte ingaggi”

La Liga spagnola va all’attacco della Juventus, e lo fa attraverso le parole di Javier Morente, che all’interno dell’ente calcistico ricopre il ruolo di Head of Relations with International Sports Associations. «Abbiamo denunciato il caso Juventus nell’aprile 2022», le sue parole in una intervista a Tuttomercatoweb.

“I 15 punti in meno sono una conseguenza molto grave per la Juve, figlia di uno scandalo finanziario architettato non solo gonfiando il valore dei calciatori nei trasferimenti, ma anche nascondendo il reale monte ingaggi dei giocatori.” ha aggiunto ancora Morente.

«Stiamo seguendo da vicino il caso della Juventus perché siamo a favore di un forte sistema di controllo finanziario. Abbiamo trascorso un decennio a implementare strumenti e sistemi che consentano ai club di avere finanze sane», ha aggiunto ancora con riferimento al sistema di controllo dei costi della Liga spagnola.

«La riforma del Fair Play Finanziario che la UEFA attuerà dalla prossima stagione è positiva: è la strada da seguire ma è necessario che, a livello nazionale, le leghe attuino controlli economici più stretti di quelli attuali. Noi abbiamo sempre denunciato le cattive pratiche nel rispetto del FPF: dal 2018 con il City e il PSG, fino ad ora con il caso Juve», ha concluso. A riportarlo è Calcio e Finanza.

LE PAROLE DEL SINDACO NARDELLA