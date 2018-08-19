Via gli esuberi: si complica il Celta Vigo per Cristoforo e Olivera, ma la Liga resta l'unica chance

Finito il mercato in entrata la Fiorentina deve pensare a piazzare gli esuberi. Tra i "tagliati" dovrebbero rientrare anche Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo. Per loro sembrava praticamente concluso...

Finito il mercato in entrata la Fiorentina deve pensare a piazzare gli esuberi. Tra i "tagliati" dovrebbero rientrare anche Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo. Per loro sembrava praticamente concluso il doppio accordo con il Celta Vigo che, tuttavia, si è complicato nelle ultime ore. La Liga spagnola resta comunque l'unica strada percorribile ad oggi: il mercato chiude il 31 agosto, mentre in Uruguay - altra possibile destinazione - la finestra si è già conclusa.