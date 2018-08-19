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Via gli esuberi: si complica il Celta Vigo per Cristoforo e Olivera, ma la Liga resta l'unica chance

Finito il mercato in entrata la Fiorentina deve pensare a piazzare gli esuberi. Tra i "tagliati" dovrebbero rientrare anche Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo. Per loro sembrava praticamente concluso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2018 15:09
Via gli esuberi: si complica il Celta Vigo per Cristoforo e Olivera, ma la Liga resta l'unica chance - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Maxi Olivera
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Maxi Olivera
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Finito il mercato in entrata la Fiorentina deve pensare a piazzare gli esuberi. Tra i "tagliati" dovrebbero rientrare anche Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo. Per loro sembrava praticamente concluso il doppio accordo con il Celta Vigo che, tuttavia, si è complicato nelle ultime ore. La Liga spagnola resta comunque l'unica strada percorribile ad oggi: il mercato chiude il 31 agosto, mentre in Uruguay - altra possibile destinazione - la finestra si è già conclusa.

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