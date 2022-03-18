Italiano risponde: "Fiorentina come il Villarreal? Loro arrivavano dal pareggio, noi dalla sconfitta"

Vincenzo Italiano ha risposto alla domanda in conferenza stampa sulla sfida che vedrà la Fiorentina giocare a San Siro

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'Inter, Vincenzo Italiano ha parlato anche della sfida tra Juventus e Villarreal in ottica ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina di scena allo Stadium il 20 Aprile, le sue parole:

Se la vittoria del Villarreal mi ha dato indicazioni per il ritorno contro la Juventus di Coppa Italia? Ogni partita ha una storia diversa, il Villarreal arrivava da un pareggio, quindi il pareggio va gestito in maniera diversa e ha potuto preparare la partita in maniera diversa, noi dovremo andare a Torino per fare gol, quindi è diverso. Dovremo cercare di tenerla sempre viva e aperta tenendo alta la concentrazione. Comunque e presto e ci sarà tempo per pensarci"

https://www.labaroviola.com/italiano-carica-dobbiamo-giocare-come-contro-la-juventus-bonaventura-e-amrabat-non-ci-saranno/169462/