Juventus umiliata dal Villarreal, questa volta sono i tifosi della Fiorentina a chiamare in diretta
Questa volta non c'è stato nessun autogol, la Juventus è stata eliminata dal Villarreal e i tifosi della Fiorentina si sono presi la loro rivincita nelle trasmissioni televisive
Dopo la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus nella varie trasmissioni viola tante sono state le chiamate dei tifosi bianconeri per prendere in giro la Fiorentina e il suo popolo per la vendita del serbo ai rivali storici. Ieri però, appena dopo l'umiliante eliminazione dalla Champions League della Juventus contro il Villarreal che ha vinto allo Juventus Stadium 0-3, sono stati proprio alcuni simpatici tifosi viola a ricambiare il favore chiamando ad una trasmissione a forti tinte bianconere. Questo il video pubblicato da Passione Fiorentina
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