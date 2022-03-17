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Juventus umiliata dal Villarreal, questa volta sono i tifosi della Fiorentina a chiamare in diretta

Questa volta non c'è stato nessun autogol, la Juventus è stata eliminata dal Villarreal e i tifosi della Fiorentina si sono presi la loro rivincita nelle trasmissioni televisive

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2022 11:07
Juventus umiliata dal Villarreal, questa volta sono i tifosi della Fiorentina a chiamare in diretta -
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Juventus umiliata dal Villarreal, questa volta sono i tifosi della Fiorentina a chiamare in diretta

Dopo la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus nella varie trasmissioni viola tante sono state le chiamate dei tifosi bianconeri per prendere in giro la Fiorentina e il suo popolo per la vendita del serbo ai rivali storici. Ieri però, appena dopo l'umiliante eliminazione dalla Champions League della Juventus contro il Villarreal che ha vinto allo Juventus Stadium 0-3, sono stati proprio alcuni simpatici tifosi viola a ricambiare il favore chiamando ad una trasmissione a forti tinte bianconere. Questo il video pubblicato da Passione Fiorentina

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