Juventus umiliata dal Villarreal, questa volta sono i tifosi della Fiorentina a chiamare in diretta

Questa volta non c'è stato nessun autogol, la Juventus è stata eliminata dal Villarreal e i tifosi della Fiorentina si sono presi la loro rivincita nelle trasmissioni televisive

A cura di Redazione Labaroviola 17 marzo 2022 11:07

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