"Bello assistere a Vlahovic che alla Juventus vede un decimo dei palloni che vedeva a Firenze"

Benedetto Ferrara ironizza sull'uscita dalla Champions della Juventus, e Vlahovic vede sempre meno palloni...

Nel suo pezzo sarcastico e ironico di Benedetto Ferrara su La Nazione, il giornalista parla anche delle polemiche della Fondazione Nervi sul nuovo stadio Franchi:

"In attesa di vedere vincere qualcosa di speciale da parte della Fiorentina, l’abitante del bar Marisa e dei suoi dintorni, vive con garbo le disgrazie altrui. Nessuno gufa apertamente. E’ bello sedersi davanti alla tv e mostrare un certo distacco davanti a Vlahovic che vede un decimo dei palloni che vedeva a Firenze. Il calcio speculativo di Allegri una volta era antiestetico e vincente. Ora è solo brutto e conta molto sullo schema autogol: Cuadrado crossa, un difensore farà il resto suo malgrado. Già.

L’upgrade sta nel non gufare apertamente. Non è bello. In fondo, dicono, è una squadra italiana. Il problema è che Firenze è una città internazionale e va oltre i confini per cultura, vocazione, inclusività. Come non empatizzare coi tifosi di Oporto, Lione, Amsterdam o Villarreal? E’ più forte di noi. E’ che siamo troppo aperti al mondo, ecco. Tutto qui. Il fatto che poi Yellow Submarine diventi il pezzo più scaricato da Spotify al termine della sfida è pura casualità. Il grande mistero però rimane: perché Dusan e quel gran genio del suo amico Ristic hanno scelto di andare a giocare là dove il gioco è pura utopia? Mah."

ITALIANO HA CHIESTO MAGGIORE

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