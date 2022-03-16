Questa volta la Juventus non viene salvata da un autogol, Villarreal umilia Vlahovic e Allegri

La solita Juventus non può andare bene in Champions, il Villarreal vince 0-3 e manda a casa Vlahovic e la nuova compagnia

Non sempre capita l'autogol al 90' che salva la partita oppure vincere facendo meno tiri dei gol fatti. E' quello che è avvenuto alla Juventus nelle ultime partite ma non sempre la fortuna ti può aiutare. Cosi il Villarreal ha letteralmente umiliato la Juventus di Allegri a Torino con un pesantissimo 0-3. Alla squadra spagnola sarebbe bastata una semplice vittoria, e invece hanno voluto approfittare di tutte le pecche bianconere. Ennesimo fallimento in Champions e Vlahovic cancellato, ancora una volta

BIASIN PARLA DELLA PARTITA DI ANDATA CONTRO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/biasin-ricorda-linter-nel-primo-tempo-contro-la-fiorentina-a-firenze-non-ha-mai-visto-la-palla/169249/