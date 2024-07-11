Gazzetta: “Quanti club su Brescianini! Oltre alla Fiorentina, Lazio, Atalanta e ora anche Villarreal”

Corsa molto intricata quella per Brescianini

Fiorentina, Lazio, Atalanta e anche dall'estero: quella per Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone che è nato nel bergamasco, sta diventando una corsa intricatissima. La Dea vorrebbe il giocatore scuola Milan a prescindere dalla cessione o meno di Teun Koopmeiners per 50/60 milioni di euro, comunque messa in conto.

La duttilità del 24enne permette di muoversi in maniera slegata, ma lo rende un obiettivo gradito a molti: alla Fiorentina e alla Lazio si è aggiunto addirittura il Villarreal, club spagnolo che ci ha abituato a vendere in Italia più che comprare nel nostro Paese, ma che evidentemente ha visto nel ragazzo le giuste caratteristiche. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.