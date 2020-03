Oggi anche Federico Chiesa si è divertito a rispondere alle domande dei suoi tifosi su una diretta Instagram. Ecco alcune delle sue risposte secche: “In effetti sì è meglio giocare a calcio rispetto alla Play Station. In squadra ci sono due calciatori molto più forti di me a Fortnite, Castrovilli e Ceccherini. Il campionissimo di Call of Duty è Venuti. Io diciamo che me la cavo a Fifa. Da piccolo facevo fatica a giocare, non me lo facevano fare molto… Se Boateng mi ha insegnato a vestirmi? Non ancora, il mio stile alla fine è questo. Che cosa faccio? Aspetto che si cucinino le patate al forno. Vlahovic? L’ho visto prima della diretta su Instagram, sta benissimo. Messi, Ibrahimovic o C.Ronaldo? Dico Messi. Il mio idolo? Kakà. In A invece i difensori son tutti forti. Il più grullo in squadra? Direi Sottil ma anche Venuti e Ceccherini non scherzono. La maglia di CR7? Sono riuscito a prenderla la prima volta. Forza Viola! Un coro della Fiorentina? Quando scendono in campo i ragazzi… “.