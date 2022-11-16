Messi annuncia che il suo ritiro è molto vicino: "Non giocherò a calcio ancora a lungo"

Il campione Leo Messi ha annunciato che il suo ritiro dal calcio non è molto lontano e non sa se tornerà in Argentina

In un'intervista rilasciata al Pocho Lavezzi per il canale ufficiale della CONMENBOL, Lionel Messi, a pochi giorni dall'inizio del Mondiale, ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche quello relativo al suo futuro: Giocare a calcio mi piace e mi diverto, è l'unica cosa che ho fatto in tutta la mia vita. Quando smetterò penso che resterò legato al mondo del calcio, ma non so cosa farò di preciso. Non credo che giocherò ancora a lungo. Se torno in argentina? Non lo so, nella vita succedono tante cose. Era un sogno che ho sempre avuto da bambino ma oggi dipende da tanti fattori. Adesso ho una famiglia, tre figli e ho appena fatto un cambiamento importante nella mia vita, costato tanto a me e a tutta la mia famiglia. Oggi sto bene". Parole riportate da TMW

PAZZIA DI DANI ALVES IN ALLENAMENTO

https://www.labaroviola.com/dani-alves-con-unentrata-killer-rischia-di-far-perdere-il-mondiale-a-pedro-nellallenamento-del-brasile/192763/