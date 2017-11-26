Babacar come Messi: conati di vomito in campo. Il senegalese si ferma più volte durante...

Problemi allo stomaco - durante Lazio-Fiorentina - per Khouma El Babacar: il senegalese ha rimesso più volte durante il match, fermandosi sul campo per via dei conati che non gli davano tregua. Baba h...

Problemi allo stomaco - durante Lazio-Fiorentina - per Khouma El Babacar: il senegalese ha rimesso più volte durante il match, fermandosi sul campo per via dei conati che non gli davano tregua. Baba ha dovuto resistere, perché Pioli aveva finito i cambi a disposizione. Solo un malessere passeggero o un segnale preoccupante? La risposta è affidata allo staff medico viola. Certo è che il campanello d'allarme - Lionel Messi insegna - in questi casi non va sottovalutato.