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Babacar come Messi: conati di vomito in campo. Il senegalese si ferma più volte durante...

Problemi allo stomaco - durante Lazio-Fiorentina - per Khouma El Babacar: il senegalese ha rimesso più volte durante il match, fermandosi sul campo per via dei conati che non gli davano tregua. Baba h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 19:39
Babacar come Messi: conati di vomito in campo. Il senegalese si ferma più volte durante... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Problemi allo stomaco - durante Lazio-Fiorentina - per Khouma El Babacar: il senegalese ha rimesso più volte durante il match, fermandosi sul campo per via dei conati che non gli davano tregua. Baba ha dovuto resistere, perché Pioli aveva finito i cambi a disposizione. Solo un malessere passeggero o un segnale preoccupante? La risposta è affidata allo staff medico viola. Certo è che il campanello d'allarme - Lionel Messi insegna - in questi casi non va sottovalutato.

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