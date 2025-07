Suwarso: “Vogliamo rendere gratuiti i biglietti della curva, le persone non devono spendere per andare allo stadio”

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato alla stampa di vari temi legati alla sua squadra, partendo dall’approccio finanziario: “Vogliamo costruire una squadra competitiva in grado di crescere nel futuro seguendo dei modelli di business sostenibile come Bologna, Atalanta e Napoli. Vogliamo aprirci al mondo attirando sempre un nuovo mercato di pubblico.”

Prosegue: “Il nostro brand è il Lago di Como che attira sempre molte star di Hollywood, non siamo noi ad invitarli, sono loro che ci chiedono i biglietti per vedere le partite come ha fatto la moglie di Messi. A me personalmente piacerebbe convincere Messi a venire qua, ci vogliamo lavorare ma per ora non ci sono contatti.”

Sul calcio popolare: “Stiamo cercando delle nuove maniere per creare introiti senza chiedere soldi ai nostri tifosi, vogliamo rendere gratuiti i biglietti della curva e poi magari anche i distinti perchè il calcio appartiene alla gente ed è sbagliato aumentare i prezzi per i biglietti perchè non devono essere loro a pagare.”