Messi dà spettacolo, Adani mette a tacere i criticoni: "E noi dobbiamo contenerci per chi?"

Lele Adani ne ha sentite di tutti i colori in questo mondiali, in diversi lo hanno criticato per la sua gioia e passione nel commentare le giocate di Messi

A cura di Redazione Labaroviola 13 dicembre 2022 20:59

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