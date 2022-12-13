Messi dà spettacolo, Adani mette a tacere i criticoni: "E noi dobbiamo contenerci per chi?"
Lele Adani ne ha sentite di tutti i colori in questo mondiali, in diversi lo hanno criticato per la sua gioia e passione nel commentare le giocate di Messi
Un meraviglioso Leo Messi nel primo tempo contro la Croazia con la squadra albiceleste in avanti per 2-0 contro la nazionale di Luka Modric. Dopo l'ennesima grande giocata del fenomeno argentino, Adani in telecronaca su Rai Uno ha detto: "Il miglior 10 del mondo, ma anche 9, 8. E noi dobbiamo contenerci per chi? Per quello che sta dando questo giocatore per tutti..." parole, quelle di Lele Adani durante la partita, in chiaro riferimento alle diverse critiche subite dopo il grande trasporto per le giocate di Leo Messi.
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