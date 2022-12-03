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Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio

Esulta l'Argentina ed esulta anche Gabriel Batistuta in Qatar, la vittoria dell'albiceleste spalanca le porte dei quarti di finale alla squadra di Messi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 23:35
Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio -
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Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio

L'Argentina vince contro l'Australia, passa il turno grazie ad uno straordinario Leo Messi, alla fine della gara la leggenda della Fiorentina Gabriel Batistuta ha esultato in maniera euforica con canti e balli con gli argentina incontrati fuori dallo stadio. Ecco il video postato sui social dallo stesso Gabriel:


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