Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio
Esulta l'Argentina ed esulta anche Gabriel Batistuta in Qatar, la vittoria dell'albiceleste spalanca le porte dei quarti di finale alla squadra di Messi
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 23:35
L'Argentina vince contro l'Australia, passa il turno grazie ad uno straordinario Leo Messi, alla fine della gara la leggenda della Fiorentina Gabriel Batistuta ha esultato in maniera euforica con canti e balli con gli argentina incontrati fuori dallo stadio. Ecco il video postato sui social dallo stesso Gabriel:
MILENKOVIC E JOVIC A FIRENZE IL 12 DICEMBRE
https://www.labaroviola.com/milenkovic-e-jovic-hanno-diritto-a-10-giorni-di-vacanza-torneranno-a-firenze-dal-12-dicembre/194624/