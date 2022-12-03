Milenkovic e Jovic hanno diritto a 10 giorni di vacanza. Torneranno a Firenze dal 12 dicembre

Nikola Milenkovic e Luka Jovic, finita l'esperienza al mondiale con la loro Serbia, si godranno qualche giorno di vacanza prima di tornare a Firenze

Ieri la serataccia della Serbia al mondiale con la sconfitta contro la Svizzera che ha segnato un vero e proprio flop in Qatar. Anche i due giocatori della Fiorentina, Jovic e Milenkovic, non hanno brillato particolarmente, il primo perchè non ha praticamente mai giocato ad eccezione dell'ultima partita in cui ha calcato il terreno di gioco per soli 20 minuti. Per quanto riguarda il difensore invece, ha sbagliato diversi movimenti difensivi che poi hanno fatto subire gol.

Il loro mondiale è dunque finito. Ma quando torneranno a Firenze? I due giocatori, come tutti coloro che sono stati impegnati al mondiale, hanno diritto a 10 giorni di vacanza, quindi torneranno ad allenarsi con il resto della truppa viola a partire dal 12 dicembre per iniziare la preparazione in vista del ritorno in campo il 4 gennaio in serie A.

LA NOTIZIA DI SKY SPORT GERMANIA

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