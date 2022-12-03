Sky Sport Germania annuncia: "Il Liverpool vuole Amrabat, la Fiorentina chiede 30 milioni"

Il grande mondiale di Amrabat sta facendo interessare tante squadre al giocatore della Fiorentina, oggi ne ha parlato Sky Sport Germania

Rivelazione nella rivelazione, Sofyan Amrabat brilla insieme a tutto il suo Marocco al Mondiale. La nazionale nordafricana si è qualificata agli ottavi di finale anche grazie a prestazioni commoventi del centrocampista della Fiorentina, per il quale "adesso c'è la fila dopo che le big hanno dormito", dice suo fratello. Secondo Sky Sport Germany, una di queste big interessate all'ex Hellas Verona è il Liverpool, che lo starebbe monitorando proprio in Qatar. Ci sono anche altri club di Premier League sul marocchino, anche se nessuno ha intavolato ancora una trattativa con la Fiorentina. L'emittente tedesca specifica che il prezzo è alto: oltre 30 milioni di euro. Lo riporta TMW

EMPOLI DI NUOVO SU ZURKOWSKI

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