Pedullà annuncia: "Empoli è tornato con forza su Zurkowski, il polacco vuole tornare in azzurro"

Zurkowski non ha gradito la sua permanenza alla Fiorentina, e gennaio andrà via da Firenze, le ultime da Alfredo Pedullà

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Empoli è tornato con forza su Zurkowski, in uscita dalla Fiorentina, e che era stato a un passo già la scorsa estate. Su Zurkowski ci solo altri club, ma l’Empoli non molla e ha il gradimento del diretto interessato per un ritorno.

LIROLA NELLE INTERCETTAZIONI DELLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/lirola-nelle-intercettazioni-della-juventus-lamentele-con-il-sassuolo-che-valore-al-nostro-rapporto/194563/