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Pedullà annuncia: "Empoli è tornato con forza su Zurkowski, il polacco vuole tornare in azzurro"

Zurkowski non ha gradito la sua permanenza alla Fiorentina, e gennaio andrà via da Firenze, le ultime da Alfredo Pedullà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 23:38
Pedullà annuncia: "Empoli è tornato con forza su Zurkowski, il polacco vuole tornare in azzurro" - Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Empoli è tornato con forza su Zurkowski, in uscita dalla Fiorentina, e che era stato a un passo già la scorsa estate. Su Zurkowski ci solo altri club, ma l’Empoli non molla e ha il gradimento del diretto interessato per un ritorno.

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