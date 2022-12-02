Lirola nelle intercettazioni della Juventus, lamentele con il Sassuolo: "Che valore al nostro rapporto?"

La telefonata della Juventus nel quale il dirigente bianconero si lamenta delle richieste del Sassuolo nell'affare Locatelli

Il Corriere dello Sport ha pubblicato uno stralcio dell'intercettazione che vede il ds della Juventus Federico Cherubini che si sfoga con Stefano Bertola, durante la trattativa per Locatelli quindi nei confronti di Carnevali.

"Se le condizioni che mi dai sono quelle che dai a Edu dell'Arsenal, che non hai mai visto in vita tua, qual è il valore aggiunto della relazione decennale? Che fine han fatto gli 8 milioni che hai guadagnato in 6 mesi con Demiral che non sapevi chi era? Il nostro decisivo appoggio quando hai preso Sensi? La valorizzazione di Zaza? I 13 milioni che hai preso con Lirola?". Lo riporta TMW

PRADE PARLA DI GOLLINI

https://www.labaroviola.com/prade-parla-di-gollini-vuole-giocare-se-vuole-farlo-nella-fiorentina-deve-fare-qualcosa-in-piu/194463/