L’Argentina vince grazie alla doppietta di Messi ma Nico Gonzalez non è nemmeno in panchina

Nico Gonzalez non era stato convocato dalla nazionale albiceleste per le amichevoli contro Honduras e Giamaica poi il gol di Nico contro il Verona ha fatto cambiare le carte in tavola con il giocatore della Fiorentina che è stato ritenuto pronto fisicamente dopo l’infortunio avuto ed è quindi partito gli impegni con l’Argentina. Nella prima amichevole, quella giocata questa notte contro l’Honduras, il giocatore viola non ha preso parte alla partita e non era presente nemmeno in panchina. Chissà se la sua convocazione è stata davvero utile…

