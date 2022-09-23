Muriel alla Fiorentina a gennaio? Sconcerti lo snobba: "All'Atalanta fa panchina ad uno di 19 anni"

Tra i nomi che si fanno per l'attacco viola a gennaio c'è anche quello di Luis Muriel, che a Bergamo non sta trovando spazio, ne ha parlato anche Sconcerti

A cura di Redazione Labaroviola 23 settembre 2022 21:27

Condividi