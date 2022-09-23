Muriel alla Fiorentina a gennaio? Sconcerti lo snobba: "All'Atalanta fa panchina ad uno di 19 anni"
Tra i nomi che si fanno per l'attacco viola a gennaio c'è anche quello di Luis Muriel, che a Bergamo non sta trovando spazio, ne ha parlato anche Sconcerti
Mario Sconcerti, giornalista di fede viola, ha commentato a Radio Bruno la possibilità di arrivo a gennaio alla Fiorentina di Luis Muriel (sarebbe un ritorno), queste le sue parole:
"Muriel è un giocatore che se ce l'hai qualcosa ti dà, non è una straordinaria soluzione, ha degli acciacchi che si ripropongono abbastanza puntualmente. Al posto di Muriel in questo momento gioca un ragazzino di 19 anni senza nemmeno troppo successo per cui io non lo considero una soluzione, la considero una toppa. Andiamo a cercare una soluzione da un'altra parte se ce n'è bisogno"
SOTTIL PARLA DELL'INIZIO DI STAGIONE
https://www.labaroviola.com/sottil-sappiamo-tutti-chi-e-vlahovic-non-parlo-delle-sue-scelte-a-firenze-sempre-comportato-bene/187239/