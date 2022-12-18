Cassano estasiato per Messi: "Quello che doveva succedere è successo, stelle tutte al posto giusto"

Antonio Cassano aveva ragione, da Cristiano Ronaldo a Messi, tutte le sue parole si sono rivelate in questo mondiale

Durante la 'Bobo TV' in onda sulla Rai, Antonio Cassano commenta così il trionfo dell'Argentina sulla Francia nella finale del Mondiale: "È stato un torneo fantastico, le stelle sono andate al posto giusto: quello che doveva succedere è successo", le parole dell'ex fantasista barese. Lo riporta TMW

ANDREA DELLA VALLE PARLA DI MIHAJLOVIC

https://www.labaroviola.com/a-della-valle-su-mihajlovic-persona-leale-rara-nel-calcio-orgoglioso-di-essere-stato-il-presidente/196247/