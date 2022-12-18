Cassano estasiato per Messi: "Quello che doveva succedere è successo, stelle tutte al posto giusto"
Antonio Cassano aveva ragione, da Cristiano Ronaldo a Messi, tutte le sue parole si sono rivelate in questo mondiale
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2022 20:42
Durante la 'Bobo TV' in onda sulla Rai, Antonio Cassano commenta così il trionfo dell'Argentina sulla Francia nella finale del Mondiale: "È stato un torneo fantastico, le stelle sono andate al posto giusto: quello che doveva succedere è successo", le parole dell'ex fantasista barese. Lo riporta TMW
ANDREA DELLA VALLE PARLA DI MIHAJLOVIC
https://www.labaroviola.com/a-della-valle-su-mihajlovic-persona-leale-rara-nel-calcio-orgoglioso-di-essere-stato-il-presidente/196247/