Batistuta esalta Messi: "E' un onore condividere il record di gol con te, spero che lo supererai presto"
L'ex attaccante della Fiorentina Batistuta si è congratulato con Messi per aver raggiunto le record di reti
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 13:35
Un Batistuta molto felice ha voluto congratularsi con Messi per aver raggiunto il suo record di gol con l'Argentina al mondiale. Queste le parole dell'ex bomber viola su Instagram: “Caro Leo, complimenti! Ho tenuto il record per 20 anni e me lo sono goduto. Ora è un grande onore e un piacere condividerlo con te, sperando con tutto il cuore che tu possa superarlo già alla prossima partita!”.
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