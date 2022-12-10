Batistuta esalta Messi: "E' un onore condividere il record di gol con te, spero che lo supererai presto"

L'ex attaccante della Fiorentina Batistuta si è congratulato con Messi per aver raggiunto le record di reti

Un Batistuta molto felice ha voluto congratularsi con Messi per aver raggiunto il suo record di gol con l'Argentina al mondiale. Queste le parole dell'ex bomber viola su Instagram: “Caro Leo, complimenti! Ho tenuto il record per 20 anni e me lo sono goduto. Ora è un grande onore e un piacere condividerlo con te, sperando con tutto il cuore che tu possa superarlo già alla prossima partita!”.

LA BRUTTA SITUAZIONE DI CABRAL

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