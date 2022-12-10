Cor. Sport, Cabral non segna nemmeno in queste amichevoli, oggi l'ultima possibilità per lui

Nessuno del ben tredici reti messe a segno dalla Fiorentina portano la firma di Cabral, oggi l'ultima possibilità per il brasiliano

Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla situazione di Arthur Cabral e di come sia chiamato a dare risposte, partendo dal triangolare di oggi. Nei precedenti test la Fiorentina ha realizzato complessivamente 13 reti, ma nessuna di queste porta la firma di Arthur. Oggi, scrive il quotidiano, potrebbe essere da dentro o fuori per il brasiliano. Una nuova occasione per mettersi in mostra e cercare di mettere in dubbio la concorrenza con Jovic, e per cercare di allontanare le voci sulla sua cessione

CURIOSITA' DAL MONDIALE

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