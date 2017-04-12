Mutu: "Messi è imprendibile, non c'è paragone con Dybala"
Dopo la gara di ieri tra Juve e Barcellona parla Adrian Mutu (fonte Dolce Sport): "Giocai contro Messi in amichevole e mi impressionò: è troppo veloce, quando pensi di averlo fermato ti salta. E' impr...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2017 16:16
Dopo la gara di ieri tra Juve e Barcellona parla Adrian Mutu (fonte Dolce Sport): "Giocai contro Messi in amichevole e mi impressionò: è troppo veloce, quando pensi di averlo fermato ti salta. E' imprendibile: credo che potrà fare altri 3-4 anni su questi livelli. Dybala? Con tutto il rispetto per lui, non c'è paragone con Lionel".