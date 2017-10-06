Tanta sfortuna e una super difesa peruviana. L'Argentina rischia di non andare al mondiale, è solo 0-0 alla Bombonera

Una partita a senso unico che però non è servita alla squadra di Messi di vincere. Ma i risultati sono favorevoli alla nazionale albiceleste

Impossibile fare calcoli, siamo in Sudamerica. E così succede che al termine della partita contro il Perù, finita 0-0, alcuni giocatori dell'Argentina escano dal campo in lacrime convinti di aver visto sfumare definitivamente il Mondiale. E invece una clamorosa rimonta del Paraguay, capace di vincere 2-1 sul campo della Colombia dopo essere andato sotto, regala all'Albiceleste ancora una possibilità. Adesso, con Colombia e Perù che saranno impegnate nello scontro diretto dell'ultima giornata, a Messi e compagni serve assolutamente la vittoria contro l'Ecuador. L'Argentina, insomma, avrà il proprio destino nelle proprie mani, cosa che pareva difficile da immaginare dopo una gara apparentemente stregata come quella con il Perù. Spinti dalla Bombonera ci hanno provato Messi (palo, sua l'occasione più grande), il Papu Gomez e Benedetto, stregati da un insuperabile Gallese. Niente da fare, risultato che non si sblocca e grande delusione per la Seleccion. Ma c'è ancora speranza.

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