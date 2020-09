Incontro finito tra Messi e il Barcellona, ribadito il valore della clausola

Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda la situazione Leo Messi e il suo possibile addio al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, si è appena concluso l’incontro fra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu, col club blaugrana che ha mantenuto la linea dura comunicando al padre-agente della Pulce la ferma intenzione di non trattare in alcun modo la cessione del giocatore argentino (se non di fronte al pagamento della clausola da 700 milioni). Anzi, il presidente del Barça ha ribadito la voglia di lavorare al rinnovo per ulteriori due stagioni (quindi fino al 2023) del contratto di Messi. Lo scrive TMW.

