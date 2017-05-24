Messi, confermati 21 mesi per frode fiscale. Il padre...
Al giocatore del Barcellona Leo Messi sono stati confermati 21 mesi per aver spostato più di 10 milioni in un paradiso fiscale. Il padre invece..
(ANSA) - MADRID, 24 MAG - Il tribunale supremo spagnolo ha confermato in appello la condanna a 21 mesi di carcere inflitta l'anno scorso a Leo Messi per frode fiscale, per avere dirottato verso paradisi fiscali, fra il 2007 e il 2009, 10,1 milioni di euro di diritti d'immagine. La corte ha ridotto da 21 a 15 mesi la condanna del padre Jorge Horacio, accusato quale amministratore dei beni del figlio. L'applicazione della pena per i due Messi è sospesa in quanto inferiore ai due anni. Non andranno quindi in carcere. Prima dell'inizio della procedura Messi aveva pagato nel 2013 al fisco spagnolo 5 milioni di euro a saldo dei diritti di immagine dei 3 anni in questione e degli interessi.