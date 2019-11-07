(FOTO) La Fiorentina celebra Messi. Online la foto di quando vestì la maglia viola

Al Franchi ci ha giocato una volta sola, quando da giovanissimo giocò un’amichevole con il suo Barcellona contro la Fiorentina. A fine partita, Leo Messi scambiò la sua maglietta con quella di un gioc...

Al Franchi ci ha giocato una volta sola, quando da giovanissimo giocò un’amichevole con il suo Barcellona contro la Fiorentina. A fine partita, Leo Messi scambiò la sua maglietta con quella di un giocatore viola, e la indossò per uscire dal campo. I profili social della Fiorentina ricordano come il miglior giocatore di tutti i tempi abbia indossato (seppur per pochi minuti) il colore più bello. E come gli dona quella maglia viola…