Sundas incalza: "Sono in contatto con la famiglia di Messi e posso portarlo al Napoli"

La Sport Man di Alessio Sundas punta sempre più in alto con l'obiettivo di arricchire il campionato di calcio di Serie A non solo con giovani talenti ma anche con giocatori già ampiamente affermati. E...

La Sport Man di Alessio Sundas punta sempre più in alto con l'obiettivo di arricchire il campionato di calcio di Serie A non solo con giovani talenti ma anche con giocatori già ampiamente affermati. E' il caso di Lionel Messi, stella del Barcellona. La Sport Man è in contatto con la famiglia dell'argentino per trattare il suo possibile passaggio in Italia. Per saperne di più la redazione di AreaNapoli.it ha contattato Alessio Sundas per dei chiarimenti su tali indiscrezioni.

Signor Sundas ritiene davvero possibile un passaggio di Leo Messi in Italia?

"L’operazione è possibile. Ci sono tanti fattori da considerare e Messi in Italia arriverebbe in particolare grazie a sponsor di multinazionali italiane che supporteranno l’operazione. C’è tutto per portare Messi in Italia. Napoli e Juventus sono i club ideali e che possono permettersi Messi".

E' già in contatto con la famiglia di Messi? Come Juve e Napoli potrebbero sostenere tale investimento?

"Sono in contatto con la famiglia di Messi che cura gli interessi del giocatore. Al momento, con le cifre indicate dalla famiglia di Messi solo Juventus e Napoli possono permettersi l’argentino che porterebbe anche nelle casse del suo futuro club introiti importanti legati a sponsor e merchandising. L’operazione però sarà possibile solo grazie a sponsor che supporteranno l’operazione dei quali ho già l’ok. Se tutto andrà bene con Messi al Napoli o alla Juventus mi aspetto che la FIGC mi faccia una statua per l’operazione che potrebbe dare grande valore al calcio italiano e aprire la porta agli arrivi di altri campioni".

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