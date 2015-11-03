Notizie Sundas Fiorentina

Sundas: “Ci sono acquirenti per la Fiorentina. Vogliono portare Messi a Firenze. Batistuta...”
31 dicembre 2018 14:28
Sundas: "Una multinazionale vuole comprare la Fiorentina. Basta mediocrità senza salto di qualità"
25 luglio 2018 10:30
Sundas incalza: "Sono in contatto con la famiglia di Messi e posso portarlo al Napoli"
04 luglio 2018 18:15
Sundas: "I Della Valle hanno rifiutato una nostra ottima offerta"
11 maggio 2018 21:17
Sundas: "Aperti nuovi scenari per l'acquisto della Fiorentina. La riporteremo nell'olimpo del calcio."
15 marzo 2018 18:48
Sundas ci riprova, dopo la Fiorentina ora punta ad ottenere la procura di Donnarumma
14 dicembre 2017 18:31
Riecco Sundas: dopo la Fiorentina ora vuole la Lucchese, con qualche sassolino da togliersi...
02 dicembre 2017 12:20
L'uomo di Sundas vuole comprare il Pontedera. Il manager: "Ci abbiamo provato anche con Fiorentina e Genoa"
11 ottobre 2017 00:12
Sundas si ritira: "Avevamo 100 milioni e una cordata di impreditori ma i Della Valle non vogliono vendere la Fiorentina"
05 agosto 2017 16:19
Appello di Sundas ai Della Valle: "Vogliamo un incontro in fretta, siamo pronti a svelare i nomi di tre grandi imprenditori italiani"
25 luglio 2017 18:46
Batistuta: "Non conosco Sundas e mai l'ho sentito. Non usate il mio nome per fare propoganda"
30 giugno 2017 19:20
Sundas fa sul serio: lunedì presenta ai Della Valle la proposta d'acquisto della Fiorentina
30 giugno 2017 17:30
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