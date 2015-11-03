Labaro Viola

Notizie Sundas Fiorentina

Sundas: “Ci sono acquirenti per la Fiorentina. Vogliono portare Messi a Firenze. Batistuta...”

31 dicembre 2018 14:28

Sundas: "Una multinazionale vuole comprare la Fiorentina. Basta mediocrità senza salto di qualità"

25 luglio 2018 10:30

Sundas incalza: "Sono in contatto con la famiglia di Messi e posso portarlo al Napoli"

04 luglio 2018 18:15

Sundas: "I Della Valle hanno rifiutato una nostra ottima offerta"

11 maggio 2018 21:17

Sundas: "Aperti nuovi scenari per l'acquisto della Fiorentina. La riporteremo nell'olimpo del calcio."

15 marzo 2018 18:48

Sundas ci riprova, dopo la Fiorentina ora punta ad ottenere la procura di Donnarumma

14 dicembre 2017 18:31

Riecco Sundas: dopo la Fiorentina ora vuole la Lucchese, con qualche sassolino da togliersi...

02 dicembre 2017 12:20

L'uomo di Sundas vuole comprare il Pontedera. Il manager: "Ci abbiamo provato anche con Fiorentina e Genoa"

11 ottobre 2017 00:12

Sundas si ritira: "Avevamo 100 milioni e una cordata di impreditori ma i Della Valle non vogliono vendere la Fiorentina"

05 agosto 2017 16:19

Appello di Sundas ai Della Valle: "Vogliamo un incontro in fretta, siamo pronti a svelare i nomi di tre grandi imprenditori italiani"

25 luglio 2017 18:46

Batistuta: "Non conosco Sundas e mai l'ho sentito. Non usate il mio nome per fare propoganda"

30 giugno 2017 19:20

Sundas fa sul serio: lunedì presenta ai Della Valle la proposta d'acquisto della Fiorentina

30 giugno 2017 17:30

Sundas: "Cordata di imprenditori pronti a comprare la Fiorentina. Batistuta sarà il nuovo allenatore"

28 giugno 2017 14:05

Archivio

Esplora l'archivio di Sundas

Sett. 1
Sett. 30 Sett. 27 Sett. 19 Sett. 11
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 41 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 26