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Sundas: "I Della Valle hanno rifiutato una nostra ottima offerta"

Intervistato da un sito di Palermo poichè interessato all'acquisto del club, l'agente Sundas è tornato a parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: "Con i Della Valle avevamo proposto 100 milioni e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 21:17
Sundas: "I Della Valle hanno rifiutato una nostra ottima offerta" -
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Intervistato da un sito di Palermo poichè interessato all'acquisto del club, l'agente Sundas è tornato a parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: "Con i Della Valle avevamo proposto 100 milioni e loro hanno rifiutato. Noi avremmo acquistato il club senza i top player, ma non hanno ceduto. Quindi sono stati loro a non accettare."

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