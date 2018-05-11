Sundas: "I Della Valle hanno rifiutato una nostra ottima offerta"

Intervistato da un sito di Palermo poichè interessato all'acquisto del club, l'agente Sundas è tornato a parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: "Con i Della Valle avevamo proposto 100 milioni e...

Intervistato da un sito di Palermo poichè interessato all'acquisto del club, l'agente Sundas è tornato a parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: "Con i Della Valle avevamo proposto 100 milioni e loro hanno rifiutato. Noi avremmo acquistato il club senza i top player, ma non hanno ceduto. Quindi sono stati loro a non accettare."