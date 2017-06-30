Sundas fa sul serio: lunedì presenta ai Della Valle la proposta d'acquisto della Fiorentina
L'imprenditore Alessio Sundas fa sul serio. Stando a quanto afferma il TGR Toscana, dopo avere annunciato la sua intenzione di acquisire la società viola insieme ad una cordata di imprenditori, lunedì...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 17:30
L'imprenditore Alessio Sundas fa sul serio. Stando a quanto afferma il TGR Toscana, dopo avere annunciato la sua intenzione di acquisire la società viola insieme ad una cordata di imprenditori, lunedì prossimo Sundas formalizzerà la sua proposta ufficiale ai fratelli Della Valle. Il progetto, secondo le sue parole, è quello di riportare la viola ai massimi livelli possibili.