Sundas si ritira: "Avevamo 100 milioni e una cordata di impreditori ma i Della Valle non vogliono vendere la Fiorentina"

La proposta era fatta da un gruppo di imprenditori italiani di aziende importanti. I Della Valle non ci hanno voluto incontrare" così Sundas

La cordata di imprenditori italiani ritira la proposta di acquistare la Fiorentina". E' quanto si legge in una nota inviata da Sport Man. "Con molta amarezza e tristezza annunciamo che la cordata di imprenditori italiani che avevano intenzione di acquistare la Fiorentina ritirano ufficialmente la proposta", afferma Alessio Sundas, agente Fifa e responsabile della Sport Man, che, a nome dei tre operatori economici che avevano chiesto un incontro alla famiglia Della Valle, ha illustrato come "la trattativa sia naufragata ancora prima di partire".

"Siamo dispiaciuti - osserva Sundas - che i proprietari della Fiorentina non abbiano tenuto nella debita considerazione una proposta seria che giungeva da imprenditori titolari di aziende quotate in borsa e pronti a mettere 100 milioni di euro sul tavolo. Avevamo elaborato un piano di rilancio e potenziamento del club viola che avremmo sottoposto alla famiglia Della Valle nel caso in cui avesse voluto non solo garanzie economiche ma anche tecniche sul futuro della squadra.

Purtroppo, al di là di una generica lettera in cui si chiedevano solo le credenziali della cordata di imprenditori, dai proprietari della società viola non abbiamo altri avuto riscontri. Un silenzio che giudichiamo come una chiusura definitiva, abbiamo atteso un mese di essere convocati a Firenze, crediamo sia giunto il momento di fare un passo indietro". "Ringraziamo i tanti tifosi della Fiorentina che, attraverso i social network, hanno espresso il loro apprezzamento alla nostra proposta che intendeva essere uno strumento di rilancio e potenziamento del club. Purtroppo il nostro tentativo è finito ancor prima di iniziare. E non per colpa nostra", conclude Sundas.

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