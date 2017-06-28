Sundas: "Cordata di imprenditori pronti a comprare la Fiorentina. Batistuta sarà il nuovo allenatore"

Vogliamo riportare il club nell'olimpo del calcio. Aspettiamo un segnale dei Della Valle, noi siamo pronti" cosi Alessio Sundas

“Non appena la famiglia Della Valle ha annunciato l’intenzione di essere pronta a cedere la Fiorentina, ci siamo attivati per allestire una cordata di imprenditori italiani che eviti la caduta in mani straniere anche del glorioso club viola”.

L’annuncio è di Alessio Sundas, manager della Sport Man ed agente Fifa, che ha convocato allo stesso tavolo tre noti imprenditori per creare un gruppo economico in grado di rilevare il pacchetto di maggioranza della Fiorentina e rilanciare la viola nell’olimpo del calcio.

“I potenziali nuovi proprietari della Fiorentina hanno un sogno nel cassetto. Riportare a Firenze Gabriel Batistuta ed assegnarli il ruolo di allenatore della squadra. Sarebbe un biglietto da visita prestigioso, il bomber argentino ha lasciato un ricordo indelebile nella tifoseria viola, il volano giusto per rilanciare passione ed entusiasmo. Per ovvi motivi di discrezione non possiamo rivelare altri particolari del progetto di acquisizione del club toscano, siamo pronti anche domani ad intavolare una trattativa con la famiglia Della Valle. Attendiamo un segnale di disponibilità”.