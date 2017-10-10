L'uomo di Sundas vuole comprare il Pontedera. Il manager: "Ci abbiamo provato anche con Fiorentina e Genoa"

Sundas: dalla Fiorentina al Pontedera?

Alessio Sundas, responsabile dell’agenzia Sport Man Procuratori Sportivi, ha rilasciato quest'oggi la seguente nota ufficiale:

"Confermiamo il nostro interesse per l'acquisizione dell'Unione Sportiva Pontedera, altro che bluff, la proposta è da giorni sul tavolo dei dirigenti del club toscano. Tengo a ribadire che non è il sottoscritto il potenziale acquirente del Pontedera, bensì un noto operatore economico toscano che aveva già avanzato proposte di acquisizione nei mesi scorsi della Fiorentina e del Genoa".