L'uomo di Sundas vuole comprare il Pontedera. Il manager: "Ci abbiamo provato anche con Fiorentina e Genoa"
Sundas: dalla Fiorentina al Pontedera?
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 00:12
Alessio Sundas, responsabile dell’agenzia Sport Man Procuratori Sportivi, ha rilasciato quest'oggi la seguente nota ufficiale:
"Confermiamo il nostro interesse per l'acquisizione dell'Unione Sportiva Pontedera, altro che bluff, la proposta è da giorni sul tavolo dei dirigenti del club toscano. Tengo a ribadire che non è il sottoscritto il potenziale acquirente del Pontedera, bensì un noto operatore economico toscano che aveva già avanzato proposte di acquisizione nei mesi scorsi della Fiorentina e del Genoa".