Notizie Pontedera Fiorentina

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Ufficiale, Vannucchi al Pontedera. Il portiere classe 2007 della Fiorentina si trasferisce in prestito secco
16 luglio 2025 16:19
L'uomo di Sundas vuole comprare il Pontedera. Il manager: "Ci abbiamo provato anche con Fiorentina e Genoa"
11 ottobre 2017 00:12
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