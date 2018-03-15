Sundas: "Aperti nuovi scenari per l'acquisto della Fiorentina. La riporteremo nell'olimpo del calcio."

L' agente Fifa Alessio Sundas è tornato a farsi vivo a nome della Sport Man, in relazione alla possibilità di trattare l’acquisto, in collaborazione con altri soggetti, della Fiorentina dai Della Vall...

L' agente Fifa Alessio Sundas è tornato a farsi vivo a nome della Sport Man, in relazione alla possibilità di trattare l’acquisto, in collaborazione con altri soggetti, della Fiorentina dai Della Valle: “Si è riaperto uno spiraglio per l’acquisto della Fiorentina da parte di una cordata di imprenditori italiani che già la scorsa estate avevano avanzato una proposta ufficiale alla famiglia Della Valle. Trattativa che naufragò per la mancanza di risposte da parte dei proprietari del club viola. Ora sono accaduti alcuni fatti nuovi che hanno spronato la Sport Man a bussare nuovamente alla porta dei dirigenti toscani, in rappresentanza di tre operatori economici interessati all’acquisto della Fiorentina. In questi giorni siamo stati contattati sui social da numerosi tifosi della Fiorentina che chiedono alla Sport Man di bussare nuovamente alla porta della famiglia Della Valle per rinnovare quel piano di rilancio e potenziamento del club viola che avremmo sottoposto ai proprietari della società viola se avessimo ottenuto un incontro ufficiale. Come la stampa nazionale scrisse la scorsa estate, aldilà di una generica lettera in cui si chiedevano solo le credenziali della cordata di imprenditori, dai proprietari della società viola non abbiamo mai avuto riscontri. Un silenzio che giudicammo come una chiusura definitiva, decidendo di fare un passo indietro. Ora si sono aperti nuovi scenari, da giorni stiamo lavorando all’elaborazione di una nuova proposta, ci siamo attivati per riallestire una cordata di imprenditori che possa rilevare il pacchetto di maggioranza della Fiorentina, potenziare l’organico tecnico e rilanciare la Viola nell’olimpo del calcio. Non ci saremmo mai rifatti avanti senza la spinta dei tifosi, ma non possiamo ignorare l’appello che giunge dagli appassionati fans della Fiorentina. Gli imprenditori metteranno sul tavolo solvibilità economica e progetti per allestire una squadra competitiva. La Sport Man si impegnerà al massimo nel settore tecnico della società, lavorando per l’arrivo di giocatori di ottimo livello. Tra i progetti degli autori di questa colossale operazione ci sarebbe il ritorno a Firenze di un personaggio che ha fatto sognare ed innamorare i tifosi a suon di goal. Ovvero, Gabriel Batistuta, per assegnarli il ruolo di allenatore della squadra. Sarebbe un biglietto da visita prestigioso, il bomber argentino ha lasciato un ricordo indelebile nella tifoseria viola, il volano giusto per rilanciare passione ed entusiasmo. La Sport Man contatterà Batistuta, se l’operazione andasse in porto, il bomber potrebbe presto tornare a Firenze. Ci auguriamo che questa volta la famiglia Della Valle possa concederci un incontro per illustre i nostri progetti”.