Comunicato ACF: "Insieme alla famiglia di Astori decideremo come conservare il muro viola."
Questo il comunicato apparso su Violachannel.tv: "Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie,...
Questo il comunicato apparso su Violachannel.tv:
"Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie, sciarpe e bandiere lasciati ai cancelli di tribuna dello Stadio Franchi.
Tutto il materiale sarà custodito nel rispetto di chi ha voluto lasciare un messaggio per il nostro Capitano ed insieme alla famiglia decideremo come meglio conservare queste dimostrazioni d’amore per mantenerle nel tempo. "
Per vedere online la cancellata del Franchi, clicca qui.