Labaro Viola

Comunicato ACF: "Insieme alla famiglia di Astori decideremo come conservare il muro viola."

Questo il comunicato apparso su Violachannel.tv: "Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 19:00
Comunicato ACF: "Insieme alla famiglia di Astori decideremo come conservare il muro viola." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Astori
Condividi

Questo il comunicato apparso su Violachannel.tv:

"Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie, sciarpe e bandiere lasciati ai cancelli di tribuna dello Stadio Franchi.

Tutto il materiale sarà custodito nel rispetto di chi ha voluto lasciare un messaggio per il nostro Capitano ed insieme alla famiglia decideremo come meglio conservare queste dimostrazioni d’amore per mantenerle nel tempo. "

Per vedere online la cancellata del Franchi, clicca qui.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok