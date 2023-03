Nico Gonzalez show con l’Argentina. Titolare nel tridente, segna e fa l’assist per Leo Messi. Il video

Una grande serata per Nico Gonzalez che è tornato in Nazionale dopo l’infortunio che gli aveva fatto perdere il mondiale. L’Argentina batte nell’amichevole il Curacao per 7-0 in una grandissima serata di gol e spettacolo. Il giocatore della Fiorentina è stato schierato titolare dal ct Scaloni nel tridente al fianco di Messi e Lautaro Martinez. Nico Gonzalez ha segnato di testa il gol del 2-0 dopo un calcio d’angolo ed ha servito anche l’assist per Messi in occasione del 3-0. L’esterno viola è andato vicino al gol in diverse occasioni ed è rimasto in campo per 90 minuti risultando uno dei migliori in campo dopo la grande star Messi che si è reso protagonista di una meravigliosa tripletta. Ecco il video dei gol

