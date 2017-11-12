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Batistuta: "Mi scoccia che Messi abbia superato il mio record in nazionale. Mi vantavo di questo"

A Podemos Hablar Gabriel Batistuta ha parlato dell'Argentina, queste le sue parole:"Bielsa è l’allenatore che più ha segnato la mia carriera, mi ha insegnato tanto. Eppure in nazionale pensava che io...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2017 18:05
Batistuta: "Mi scoccia che Messi abbia superato il mio record in nazionale. Mi vantavo di questo" - BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 08: WM QUALIFIKATION 2000, Buenos Aires; ARGENTINIEN - URUGUAY (ARG - URU) 2:1; Gabriel BATISTUTA/ARG - JUBEL - (Photo by Bongarts/Getty Images)
BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 08: WM QUALIFIKATION 2000, Buenos Aires; ARGENTINIEN - URUGUAY (ARG - URU) 2:1; Gabriel BATISTUTA/ARG - JUBEL - (Photo by Bongarts/Getty Images)
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A Podemos Hablar Gabriel Batistuta ha parlato dell'Argentina, queste le sue parole:

"Bielsa è l’allenatore che più ha segnato la mia carriera, mi ha insegnato tanto. Eppure in nazionale pensava che io e Crespo non potessimo giocare insieme, ma noi non eravamo della stessa idea. Era l’unico a pensarla così, ma era quello che comandava. Mi è scocciato che Messi mi abbia superato come miglior marcatore della Nazionale argentina. Era un titolo che mi ero guadagnato e ne facevo vanto in giro per il mondo"

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