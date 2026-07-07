Ziko furioso dopo Egitto-Argentina: "Mondiale truccato, è già tutto deciso a favore dell'Argentina"

L'attaccante dell'Egitto accusa duramente l'arbitro Letexier, chiede scusa ai tifosi e sostiene che il finale fosse già deciso

Mostafa Ziko non ci sta. L'attaccante dell'Egitto ha attaccato l'arbitro François Letexier dopo la sconfitta contro l'Argentina: "Non è giusto, non è giusto, non c'è altro da aggiungere. L'arbitro non è stato giusto. Ha rubato lo sforzo di un'intera nazione fin dall'inizio. Il Mondiale è truccato per l'Argentina, complimenti a loro che hanno già vinto il Mondiale: è tutto pianificato".

Poi continua: "Chiedo scusa ai nostri tifosi, volevamo renderli felici ma non ci siamo riusciti. Ma non è dipeso da noi, ma dall'arbitro. Grazie al popolo egiziano, congratulazioni all'Argentina per aver vinto la Coppa del Mondo".

Lo riporta calciomercato.com