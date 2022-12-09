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Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite

Il giocatore più forte del mondo raggiunge Batistuta, Messi sorride, il grande bomber è raggiunto per gol ai mondiali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2022 23:16
Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite -
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Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite

Con il rigore realizzato contro l'Olanda, Lionel Messi raggiunge un altro record con la maglia dell'Argentina: la Pulga ha infatti eguagliato Gabriel Omar Batistuta nel numero di reti segnate ai Mondiali: 10. L'ex Fiorentina e Roma li ha realizzati in tre Mondiali e complessivamente in 12 partite. Messi ne ha giocate esattamente il doppio (24) spalmate in 5 Mondiali. Lo riporta TMW

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