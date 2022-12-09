Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite

Il giocatore più forte del mondo raggiunge Batistuta, Messi sorride, il grande bomber è raggiunto per gol ai mondiali

Con il rigore realizzato contro l'Olanda, Lionel Messi raggiunge un altro record con la maglia dell'Argentina: la Pulga ha infatti eguagliato Gabriel Omar Batistuta nel numero di reti segnate ai Mondiali: 10. L'ex Fiorentina e Roma li ha realizzati in tre Mondiali e complessivamente in 12 partite. Messi ne ha giocate esattamente il doppio (24) spalmate in 5 Mondiali. Lo riporta TMW

VLAHOVIC GIA' IN USCITA DALLA JUVENTUS?

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