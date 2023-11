Milenkovic: “Nzola fisicamente non lo sposti. Sono rimasto alla Fiorentina perché credo nel progetto”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali del club. Ecco le principali dichiarazioni del centrale serbo: “Negli anni si costruisce una metodologia di lavoro a seconda degli impegni che hai in una settimana e alle varie partite. Abbiamo uno staff che lavora per questo”.

Chi si allena di più nello spogliatoio?

“Il più grosso di tutti è Nzola, fisicamente è il più forte, in campo non lo sposti. In generale c’è un lavoro importante di prevenzione degli infortuni e questo riguarda tutti. Quando entro in campo e ho lavorato bene, ho più sicurezze”.

Ormai è uno dei veterani dello spogliatoio.

“Quasi 7 anni… Sono qui da tanto, la Fiorentina e Firenze sono la mia seconda casa. Mi trovo benissimo, ho tanti ottimi rapporti, con tutti. Come giocatore che sta qua da tanto devo trasmettere ai nuovi cosa significa la Fiorentina, questo è un lavoro che mi è richiesto anche nei momenti più difficili”.

Com’è stato vivere la nascita del Viola Park?

“La struttura è incredibile, si vede l’ambizione della società di voler fare grandi cose. Ringraziamo il presidente, quando è qui gli piace stare con noi e girare tra tutte le squadre. È grazie a lui se abbiamo questo…”.

Cosa ricorda del suo arrivo alla Fiorentina?

“Nel 2017/18 ero molto giovane, avevamo Pioli come allenatore e per me non è stato facile il cambiamento dal calcio serbo alla Serie A: c’è tanta differenza. Il mister mi ha aiutato tanto a crescere, sia calcisticamente che sul piano psicologico. Gli sarò grato per sempre”.

E della seconda stagione?

“Ricordo che ho iniziato da terzino destro, a inizio campionato poi avevo già segnato un paio di gol. Molto importante per me, lì ho cominciato a giocare ed essere titolare. Ma negli anni poi ho acquisito consapevolezza e oggi mi sento più forte”.

Com’è cambiato il suo modo di difendere?

“Negli anni ho imparato tante cose, sono cresciuto nell’aspetto tattico ma anche in quello mentale. Queste sono due cose che ti danno consapevolezza come difensore”.

Del Covid cosa ricorda?

“Non troppo bello, lo stadio vuoto non lo è mai. È stato molto pesante per tutti, l’unica cosa che ha portato entusiasmo e ambizioni è stato l’arrivo del presidente”.

Prima del doppio rinnovo sembrava poter lasciare Firenze.

“Non so se le chiamerei possibilità, qualcosa c’era… Commisso ha portato ambizione e progettualità nella Fiorentina, mi ha convinto a crederci. E poi io amo il club, la città e sono legato ai tifosi. La mia è stata una scelta di cuore e sono molto contento di averla presa”.

E gli ultimi anni?

“Qualificarci in Europa ha regalato tante gioie ai tifosi, speriamo di poterne dare altre. In Conference sarà ancora più difficile andare avanti ma combatteremo”.

Il suo sogno?

“Giocare la Champions League e vincerla. Entro quanti anni? Eh… Una data ce l’ho precisa nella mia mente ma non la dico, la tengo per me”. Lo riporta TMW

ENZO BUCCHIONI SUL MERCATO DELLA FIORENTINA